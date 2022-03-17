Півзахисник Аякса Раян Гравенберх потрапив в сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє портал The Athletic.

Манчестер Юнайтед хочуть посилити лінію півзахисту влітку і планують підписати Гравенберха. "Червоні дияволи" розглядають 19-річного гравця у якості потенційної заміни Полю Погба.

Цього сезону нідерландський півзахисник провів 36 поєдинків у складі Аякса, відзначившись двома голами і шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Гравенберх погодився перейти до Баварії в літнє трансферне вікно.