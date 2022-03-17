Англійський клуб хоче придбати хавбека Аякса.
Раян Гравенберх, Getty Images
17 марта 2022, 13:55
Півзахисник Аякса Раян Гравенберх потрапив в сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє портал The Athletic.
Манчестер Юнайтед хочуть посилити лінію півзахисту влітку і планують підписати Гравенберха. "Червоні дияволи" розглядають 19-річного гравця у якості потенційної заміни Полю Погба.
Цього сезону нідерландський півзахисник провів 36 поєдинків у складі Аякса, відзначившись двома голами і шістьма асистами.
Раніше повідомлялося, що Гравенберх погодився перейти до Баварії в літнє трансферне вікно.