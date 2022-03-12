Англия

Англійський клуб хоче отримати форварда Ліона.

Нападник Ліона Мусса Демеле потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє видання Manchester Evening News.

Юнайтед планує посилити лінію нападу влітку і хоче придбати Дембеле. "Червоні дияволи" розглядають французького форварда у якості заміни Едінсону Кавані.

Чинний контракт Дембеле з Ліоном розрахований до червня 2023 року.

Цього сезону 25-річний гравець провів 22 поєдинки у складі французького клубу, відзначившись дев'ятьма голами і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий поборотися за нападника Баварії Роберта Левандовскі.