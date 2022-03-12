Англійський клуб хоче отримати форварда Ліона.
Мусса Демеле, Getty Images
12 марта 2022, 14:14
Нападник Ліона Мусса Демеле потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє видання Manchester Evening News.
Юнайтед планує посилити лінію нападу влітку і хоче придбати Дембеле. "Червоні дияволи" розглядають французького форварда у якості заміни Едінсону Кавані.
Чинний контракт Дембеле з Ліоном розрахований до червня 2023 року.
Цього сезону 25-річний гравець провів 22 поєдинки у складі французького клубу, відзначившись дев'ятьма голами і трьома асистами.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий поборотися за нападника Баварії Роберта Левандовскі.