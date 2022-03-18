Англия

Німецький захисник може змінити клубну прописку.

Антоніо Рюдігер з великою ймовірністю покине Челсі наприкінці поточного сезону, адже його договір закінчується.

Як повідомляє видання Football Insider, німецький захисник готовий підписати угоду з Манчестер Юнайтед, якщо команду очолить Томас Тухель.

У поточному сезоні німець провів 34 матчі за "синіх" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами.

Нагадаємо, що раніше Тен Хаг прокоментував інтерес Манчестер Юнайтед.