Англия

"Червоні дияволи" хочуть підписати французького футболіста.

Півзахисник Крістал Пелас Мішель Олісе потрапив в сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє видання Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед спробує придбати Олісе наступного літа. Керівництво МЮ розглядає французького вінгера у якості потенційної заміни Маркусу Рашфорду, який може піти до іншого клубу.

Олісе перейшов до Крістал Пелас літом 2021 року з Редінга за 8 млн фунтів. Цього сезону 20-річний гравець провів 26 поєдинків у складі лондонців, відзначившись чотирма голами і вісьмома асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за півзахисника Аякса Раяна Гравенберха.