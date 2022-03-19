"Червоні дияволи" хочуть підписати французького футболіста.
Мішель Олісе, Getty Images
19 марта 2022, 13:34
Півзахисник Крістал Пелас Мішель Олісе потрапив в сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє видання Manchester Evening News.
Манчестер Юнайтед спробує придбати Олісе наступного літа. Керівництво МЮ розглядає французького вінгера у якості потенційної заміни Маркусу Рашфорду, який може піти до іншого клубу.
Олісе перейшов до Крістал Пелас літом 2021 року з Редінга за 8 млн фунтів. Цього сезону 20-річний гравець провів 26 поєдинків у складі лондонців, відзначившись чотирма голами і вісьмома асистами.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за півзахисника Аякса Раяна Гравенберха.