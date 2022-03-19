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Астон Вілла – Арсенал, getty images
19 марта 2022, 19:26
У матчі тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал переграв на виїзді Астон Віллу з мінімальним рахунком.
Переможний гол у складі лондонської команди наприкінці півгодини гри зусиллями Букайо Сака.
Огляд матчу:
Астон Вілла – Арсенал 0:1
Гол: Сака, 30.
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Мінгз, Янг – Макгінн, Луїс, Ремзі (Бейлі 69) – Буендіа (Траоре 69), Воткніс (Інгз 82), Коутіньйо.
Арсенал: Лено – Тірні, Габріел, Вайт, Соареш – Джака, Парті, Едегор (Холдинг 86) – Сміт-Роу, Ляказетт (Нкетіа 78), Сака (Пепе 69).
Попередження: Ремзі, 15, Мінгз, 33, Макгінн, 35 – Джака, 45+1, Соареш, 57, Парті, 65.