Англия

Українець розпочне поєдинок на лаві для запасних.

Евертон проведе виїзну зустріч з Крістал Пелас в рамках чвертьфіналу Кубка Англії.

Захисник Віталій Миколенко залишився в запасі ліверпульського клубу і може підсилити команду по ходу поєдинку.

Цього сезону Миколенко провів шість матчів у складі "ірисок".

Матч Крістал Пелас – Евертон відбудеться в Лондоні і розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Миколенко разом з іншими екс-гравцями Динамо записав відео на підтримку України.