Українець розпочне поєдинок на лаві для запасних.
Віталій Миколенко, Getty Images
20 марта 2022, 13:51
Евертон проведе виїзну зустріч з Крістал Пелас в рамках чвертьфіналу Кубка Англії.
Захисник Віталій Миколенко залишився в запасі ліверпульського клубу і може підсилити команду по ходу поєдинку.
Цього сезону Миколенко провів шість матчів у складі "ірисок".
Матч Крістал Пелас – Евертон відбудеться в Лондоні і розпочнеться о 14:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Миколенко разом з іншими екс-гравцями Динамо записав відео на підтримку України.