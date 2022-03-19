Украина

Футболісти записали звернення для офіційного каналу київського клубу.

Колишні гравці Динамо Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук записали мотиваційне відео для офіційного каналу киян, в якому висловили віру у перемогу в війні з Росією.

"Вся наша славетна історія – це боротьба. Боротьба за власні права, за справедливість. Українці завжди знали ціну власній свободі. Зараз ми вкотре це доводимо.

Увесь світ затамував подих, кожна адекватна людина розуміє, що зараз ціною власного життя ми захищаємо не лише незалежність України, а й демократію усієї Європи.

Ми обов’язково переможемо у цій війні, Україна поверне свої землі. Ми відбудуємо міста та навіки увійдемо в історію світової демократії. Разом ми сила. Слава Україні. Слава нашим героям", – розповіли гравці в відео для Youtube-каналу Динамо.

Раніше повідомлялося, що гравці Динамо та Шахтаря допомогли українській армії.