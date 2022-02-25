Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Захисник Евертона Віталій Миколенко прокоментував вторгнення російських військ до України.

"Я хочу, щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах незалежної України. Російські ЗМІ пишуть, що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!

Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим. Я ніяк не можу допомогти своїм батькам.

Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні", — написав Миколенко на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!