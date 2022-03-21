"Червоні дияволи", як і раніше, високо оцінюють талант аргентинця.
Маурісіо Почеттіно, getty images
21 марта 2022, 23:15
Манчестер Юнайтед продовжує розглядати Маурісіо Почеттіно як наступного головного тренера.
Як повідомляє видання Sky Sports, у керівництві англійського клубу високо оцінюють роботу аргентинця в Тоттенхемі, не вважаючи за провал те, що відбувається в ПСЖ.
У стані Манчестер Юнайтед вважають, що найголовніші проблеми команди не в тренері.
Нагадаємо, що раніше на захист свого колишнього керманича став захисник іспанського Вільярреала Серж Ор’є, який працював під наглядом аргентинця ще в лондонському Тоттенгемі.