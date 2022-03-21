Англия

"Червоні дияволи", як і раніше, високо оцінюють талант аргентинця.

Манчестер Юнайтед продовжує розглядати Маурісіо Почеттіно як наступного головного тренера.

Як повідомляє видання Sky Sports, у керівництві англійського клубу високо оцінюють роботу аргентинця в Тоттенхемі, не вважаючи за провал те, що відбувається в ПСЖ.

У стані Манчестер Юнайтед вважають, що найголовніші проблеми команди не в тренері.

Нагадаємо, що раніше на захист свого колишнього керманича став захисник іспанського Вільярреала Серж Ор’є, який працював під наглядом аргентинця ще в лондонському Тоттенгемі.