Англия

Испанский наставник и в такой ситуации отметился своеобразным достижением.

Накануне, лондонский Тоттенхэм в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги сумел во второй раз в сезоне обыграть действующего чемпиона страны — Манчестер Сити (3:2).

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3 Видео голов и обзор матча

Помимо того, что "шпоры", на данный момент, являются единственным коллективом, который оказался способен оставить "горожан" без набранных очков по итогам очных поединков в текущем розыгрыше национального первенства, Тоттенхэм еще и обеспечил главному тренеру "небесно-голубых" достаточно нетривиальное "достижение".

Дело в том, что за свой период работы во главе Манчестер Сити испанский наставник вместе со своей командой умудрялся проигрывать столичному коллективу при каждом из четырех последних его наставников, не меняя при этом место работы.

Антонио Конте, Нуну Эшпириту Санту, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино, хотя бы раз находили правильных подход в противостоянии против грозного оппонента.

Отметим также и тот факт, что "горожане" рискуют подпустить к себе Ливерпуль на дистанцию в одну победу в очном поединке, если "красные" успешно завершат свой перенесенный домашний матч против Лидса в рамках 19-го тура уже в середине следующей недели.