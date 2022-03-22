Іспанський півзахисник може перебратися до АПЛ.
Марко Асенсіо, getty images
22 марта 2022, 23:43
Півзахисник Реала Марко Асенсіо розглядає варіанти зі зміною клубної прописки до найближчого літнього трансферного вікна.
Як повідомляє видання El Nacional, на іспанського футболіста претендують два представники англійського чемпіонату — Тоттенхем та Арсенал.
У поточному сезоні 26-річний футболіст провів 33 поєдинки, у яких відзначився десятьма голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що Реал хоче продовжити контракт із Асенсіо.