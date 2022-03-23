Англия

Атакуючий хавбек ЛІідсу готовий до зміни чемпіонату.

Вінгер Лідсу Рафінья продовжує свої переговори з каталонською Барселоною щодо свого майбутнього трансферу.

Сторони провели досить позитивні перемовини, а сам виконавець виявив бажання приєднатись до Барселони, повідомляє Фабріціо Романо.

У нинішній кампанії АПЛ Рафінья провів за Лідс 27 поєдинків, у яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що у послугах бразильського вінгера також зацікавлені мюнхенська Баварія та Ліверпуль.