Атакуючий хавбек ЛІідсу готовий до зміни чемпіонату.
рафінья діас, getty images
23 марта 2022, 14:00
Вінгер Лідсу Рафінья продовжує свої переговори з каталонською Барселоною щодо свого майбутнього трансферу.
Сторони провели досить позитивні перемовини, а сам виконавець виявив бажання приєднатись до Барселони, повідомляє Фабріціо Романо.
У нинішній кампанії АПЛ Рафінья провів за Лідс 27 поєдинків, у яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.
Раніше повідомлялося, що у послугах бразильського вінгера також зацікавлені мюнхенська Баварія та Ліверпуль.