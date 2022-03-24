Англия

Лондонський клуб проявляє інтерес до бразильського хавбека.

Півзахисник Астон Вілли Філіпе Коутіньо потрапив в сферу інтересів Арсеналу, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Арсенал слідкує за Коутіньо і спробує поборотись за нього влітку. Астон Вілла має право викупу бразильця за 33 мільйони євро, але футболіст вирішив відкласти питання щодо свого майбутнього до кінця сезону.

Цього сезону 29-річний гравець провів 10 поєдинків у складі "левів", відзначившись чотирма голами і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал також націлився на хавбека Реала Марко Асенсіо.