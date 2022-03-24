Лондонський клуб проявляє інтерес до бразильського хавбека.
Філіпе Коутіньо, Getty Images
24 марта 2022, 18:29
Півзахисник Астон Вілли Філіпе Коутіньо потрапив в сферу інтересів Арсеналу, повідомляє видання Mundo Deportivo.
Арсенал слідкує за Коутіньо і спробує поборотись за нього влітку. Астон Вілла має право викупу бразильця за 33 мільйони євро, але футболіст вирішив відкласти питання щодо свого майбутнього до кінця сезону.
Цього сезону 29-річний гравець провів 10 поєдинків у складі "левів", відзначившись чотирма голами і трьома асистами.
Раніше повідомлялося, що Арсенал також націлився на хавбека Реала Марко Асенсіо.