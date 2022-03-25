Англия

Бразильський вінгер визначився із пріоритетами.

Рафінья Діас з Лідса отримав кілька пропозицій про перехід до іншого клубу до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє видання Sport.es, бразильський вінгер вважає за краще перебратися до Барселони, при цьому відмовивши Ліверпулю.

У нинішній кампанії АПЛ Рафінья провів за Лідс 27 поєдинків, у яких забив дев'ть голів та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що у послугах бразильського вінгера також зацікавлені мюнхенська Баварія та Ліверпуль.