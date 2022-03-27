Англия

Француз поділився думками про своє майбутнє.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба розповів про те, які плани ставить перед собою на майбутнє.

"Я хочу вигравати трофеї, хочу грати заради якоїсь цілі. За останні два сезони ми нічого не виграли, це сумно.

Сезон ще не закінчився, але ми вже майже не ведемо боротьбу за жоден трофей", – розповів Погба в коментарі телеканалу Téléfoot.

Цього сезону 29-річний гравець провів 23 поєдинки у складі "червоних дияволів", відзначившись одним голом і дев'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що агенти Погба ведуть перемовини з Реалом, ПСЖ та Ювентусом.