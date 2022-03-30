Англия

Манкуніанці сподіваються підписати футболіста будь-якою ціною.

Манчестер Юнайтед не залишає спроб підписати одного з найкращих форвардів Англії Харрі Кейна.

Манкуніанці готові запропонувати одного з своїх футболістів як доплату за форварда Тоттенгему, повідомляє ESPN.

Мова йдеться про Антоні Мартіаля. Ральф Рангнік не проти розлучитись з виконавцем, а сам футболіст волів би залишити клуб. До того ж, француз намагався залишити МЮ ще взимку.

Тоттенгем робив запити щодо Мартіаля ще влітку, але отримав відмову від Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що раніше Кейн обігнав Руні у гонці бомбардирів у виїзних матчах АПЛ.