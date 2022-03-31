Англия

Португалець підпише нову угоду з англійським клубом.

Півзахисник Бруну Фернандеш найближчим часом продовжить угоду з Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Фернандеш погодив умови нового контракту з клубом до 2027 року. Чинний контракт португальця з МЮ розрахований до 2025 року.

Фернандеш приєднався до Манчестер Юнайтед в січні 2020-го зі Спортінга Л за 63 млн євро. Цього сезону 27-річний гравець провів 37 поєдинків у складі "червоних дияволів", в яких забив 9 голів і віддав 14 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонує Тоттенгему угоду по нападнику Гаррі Кейну.