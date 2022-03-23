Подробиці перемовин з тренером Аякса не повідомляються.
Ерік Тен Хаг, Getty Images
23 марта 2022, 15:59
На цьому тижні представники правління Манчестер Юнайтед зустрілися з тренером Аякса Еріком Тен Хагом — повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Подробиці перемовин не відомі, але представники МЮ залишилися задоволені рівнем англійської потенційного головного тренера.
Найближчим часом МЮ має намір провести співбесіди з іншими кандидатами, після чого вибере головного претендента.
Раніше Тен Хаг стверджував, що до закінчення сезону його не цікавлять пропозиції від інших клубів.