Англия

Подробиці перемовин з тренером Аякса не повідомляються.

На цьому тижні представники правління Манчестер Юнайтед зустрілися з тренером Аякса Еріком Тен Хагом — повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Подробиці перемовин не відомі, але представники МЮ залишилися задоволені рівнем англійської потенційного головного тренера.

Найближчим часом МЮ має намір провести співбесіди з іншими кандидатами, після чого вибере головного претендента.

Раніше Тен Хаг стверджував, що до закінчення сезону його не цікавлять пропозиції від інших клубів.