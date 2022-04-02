Англия

Керманич Манчестер Юнайтед відреагував на висловлювання колишнього тренера клубу.

Кількома днями раніше головний тренер збірної Нідерландів Луї Ван Гаал перед одним із матчів березневої міжнародної паузи для своєї команди раптово вирішив у інтерв’ю згадати власний досвід роботи в англійському Манчестер Юнайтед, у підсумку розкритикувавши колишній клуб за підхід до ведення справ.

Нинішній керманич "Червоних дияволів" Ральф Рангнік не міг залишитися осторонь подібних висловлювань, тому за першої ж нагоди журналісти попросили його прокоментувати тези колеги за тренерським цехом.

"Луї доволі досвідчений тренер, тому, коли підписував контракт із клубом кілька років тому, напевно мав би заздалегідь поцікавитися, де саме він буде працювати. Якщо, звичайно, це дійсно його думка.

Футбол у всьому світі — це комерціалізований бізнес. У цьому я вас можу точно запевнити. Завжди добре, якщо у вас є гроші, щоб підписати гравців.

Що стосується власне виступів Манчестер Юнайтед останнім часом, то ми мали незвичну для нас ситуацію під час міжнародної паузи: у нас було два з половиною тижні відпочинку до наступної гри проти Лестера вдома після Атлетіко. Із урахуванням обов’язків гравців у збірних, були доступними для тренування лише шість або сім гравців.

Я не думаю, що був би якийсь сенс узагалі тренуватися, хоча, можливо, для сприйняття громадськості мало б місце показати, що ми тренуємось щодня з п’ятьма або шістьма гравцями на полі.

Сподіваюся, що ми ніколи більше не опинимося в ситуації, коли у нас не буде бодай якоїсь гри протягом двох з половиною тижнів", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Лестер відбудеться 2 квітня о 19:30 за київським часом.