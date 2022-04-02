Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

В рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі зазнав нищівної поразки від Брентфорда.

Підопічні Томаса Тухеля пропустили у свої ворота аж чотири м'ячі, тоді як самі лише одного разу зуміли вразити ворота суперника.

Огляд матчу:

Челсі — Брентфорд 1:4

Голи: Рюдігер, 48 — Янельт, 50, 60, Еріксен, 54, Вісса, 87

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер, Алонсо (Джеймс, 55) – Маунт, Лофтус-Чік, Канте (Лукаку, 65) – Зієш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64)

Брентфорд: Райя – Роерслев, Айєр, Янссон, Піннок, Генрі (Каньос, 88) – Еріксен, Нергор, Янельт (Йєнсен, 82) – Мбеумо (Вісса, 85), Тоуні