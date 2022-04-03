Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

В рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на своєму полі дотиснув Евертон.

Незважаючи на те, що "ірискам" вдалося повернути рівновагу в рахунку завдяки голу Голгейта на 53-й хвилині, вже через кілька хвилин Боуен повернув перевагу Вест Гему і згодом приніс перемогу своїй команді.

Огляд матчу:

Вест Гем — Евертон 2:1

Голи: Крессвелл, 32, Боуен, 58 — Голгейт, 53



Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен (Нобл, 70), Бенрахма (Ярмоленко, 82), Форнальс — Антоніо.



Евертон: Пікфорд — Голгейт, Кін, Годфрі — Кенні, Івобі, Дукуре, Миколенко — Рішарлісон, Грей — Калверт-Льюїн (Гордон, 78).



Попередження: Крессвелл — Кін, Голгейт.



На 65-й хвилині був вилучений Майкл Кін (Евертон) (друге попередження).