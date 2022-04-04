Англия

Хавбек має намір ще пограти у футбол.

Півзахісник Манчестер Юнайтед Хуан Мата, скоріш за все, залише свій клуб після закінченню сезону.

Тим не менш, фтуболіст не планує завершувати кар'єру, повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі іспанець сконцентрований на виступах за МЮ. Окрім того, Мата не увійде то тренерського складу манкуніанців.

В поточному сезоні на рахунку хавбека п'ять матчів за "червоних дияволів", в яких він не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що разом із Матою клуб залише ще три гравці.