Англия

Захисник манкуніанців висловився щодо свого становища в команді.

Цієї зими Джонс зіграв вперше за більш ніж 700 днів у складі Манчестер Юнайтед, відновившись після чергової травми.

На тлі свого становища в клубі та браку ігрового часу, футболіст розповів про те, як він до цього відноситься.

Окрім того, Джонс прокоментував виступи одного зі своїх партнерів по команді Поля Погба.

"Я відчуваю себе щасливим. Я пережив багато щасливих моментів на Олд Траффорд, зіграв на двох чемпіонатах світу — меня нема на що скаржитись. Не люблю, коли мені говорять що я мав би або міг би зробити. Я вважаю, що меня пощастило.

Погба? Він більш відомий та успішний, ніж я. Але я ніколи після вдалого матчу не думав: "О, я такий крутий!". Будь-яка перемога в футболці Манчестер Юнайтед — велике щастя", — розповів футболіст для The Guardian.

ВІдзначимо, що в поточному сезоні на рахунку Джонса всього дві гри у складі МЮ.

Раніше повідомлялось, що захисник не мав пропозицій з чемпіонату Туреччини.