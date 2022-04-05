Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

В рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал зазнав поразки від Крістал Пелес.

Підопічні Мікеля Артети пропустили у свої ворота три м'ячі без відповіді, тим самим зберігши інтригу в боротьбі за четвертий рядок у турнірній таблиці.

Огляд матчу:



Крістал Пелес - Арсенал 3:0

Голи: Матета, 16, Айю, 24, Заа, 74 (пен.)

Крістал Пелес: Гуаїта – Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл – Куяте (Мілівійович, 80), Шлупп, Галлахер – Айю (Едуар, 76), Заа, Матета (Макартур, 69).

Арсенал: Рамсдейл – Суареш (Нкетіа, 66), Габріел, Уайт, Нуну Тавареш (Мартінеллі, 46) – Джака, Партей (Локонга, 75), Едегор – Сміт-Роу, Ляказетт, Сака.

Попередження: Партей, Джака