Англия

Лондонці цікавляться італійським тренером.

Арсенал розглядає можливість призначення Мауріціо Саррі на посаду головного тренера, повідомляє Football Italia із посиланням на Il Messaggero.

Джерело стверджує, що італієць провів зустріч із керівництвом Лаціо, де обговорив невдале зимове трансферне вікно.

Мауріціо Саррі згідно з контрактом може залишити команду, якщо інтерес до нього виявить іноземний клуб.

Нагадаємо, що Саррі продлить контракт із Лаціо, якщо отримає гарантії на літній трансферний ринок.