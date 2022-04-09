Англия

Німецький тренер висловив симпатію півзахисникові.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік вірить у те, що Донні Ван де Беек може заграти у команді.

"Мені дуже подобається Донні. Відродити його кар'єру в Манчестер Юнайтед наступного сезону, чому б і ні?"

Але це також залежить від нового менеджера і від того, як він хоче грати, це те, що Донні сказав мені в наших розмовах", — наводить слова Рангніка Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що раніше захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про допомогу від одноклубника Донні ван де Беєка.