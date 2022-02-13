Специалист восхищается игрой полузащитника.
Дони ван де Беек, Getty Images
13 февраля 2022, 11:28
Главный тренер Эвертона Фрэнк Лампард признался, что восхищается игрой Донни ван де Беека, который перебрался в клуб на правах аренды из Манчестер Юнайтед.
"Я ранее наблюдал за игрой ван де Беека только со стороны. Связался с ним и позвал играть за Эвертон. Все из-за его таланта, интеллекта и трудолюбия.
Донни очень техничный игрок, который смог вселить в нас уверенность, спокойствие. Этот парень помог стать нам увереyнее. Он уверенно работал с мячом, и именно для этого я позвал его к нам.
Думаю, Донни способен играть на разных позициях, он — универсал. Я большой фанат Донни. В его силах изменить футбол. Думаю, он способен стать важнейшим игроком команды", — рассказал Лампард.