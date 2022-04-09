Англия

Команди зійдуться у поєдинку Прем'єр-ліги.

В рамках центрального матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вдома прийме Ліверпуль.

Де дивитись поєдинок?

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Манчестер Сіті — Лівепуль буде доступна на Football.ua . У прямому ефірі зустріч покаже телеканал Setanta Sports.

Матч відбудеться у неділю, 10 квітня, на стадіоні Етіхад в Манчестері о 18:30 за київським часом.

У якому стані команди наближаються до очного протистояння?

Для обидвох колективів ця гра — лобова. Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль лише на один бал (73 — 72), тому для "червоних" перемога буде дуже важливою, так як і для "містян".

І Ман Сіті, і Ліверпуль продовжують боротьбу за Лігу чемпіонів. Команда грають у 1/4 фіналу і перші ігри виграли.