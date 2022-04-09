Команди зійдуться у поєдинку Прем'єр-ліги.
Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images
09 апреля 2022, 20:40
В рамках центрального матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вдома прийме Ліверпуль.
Де дивитись поєдинок?
Текстова онлайн-трансляція поєдинку Манчестер Сіті — Лівепуль буде доступна на Football.ua . У прямому ефірі зустріч покаже телеканал Setanta Sports.
Матч відбудеться у неділю, 10 квітня, на стадіоні Етіхад в Манчестері о 18:30 за київським часом.
У якому стані команди наближаються до очного протистояння?
Для обидвох колективів ця гра — лобова. Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль лише на один бал (73 — 72), тому для "червоних" перемога буде дуже важливою, так як і для "містян".
І Ман Сіті, і Ліверпуль продовжують боротьбу за Лігу чемпіонів. Команда грають у 1/4 фіналу і перші ігри виграли.