Німецький захісник не відмовляє собі в побажаннях.
антоніо рюдігер, getty images
10 апреля 2022, 11:42
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер продовжує вести переговори з іншими клубами стосовно майбутнього працевлаштування.
Футболіст не відмовляє собі в запитах щодо заробітньої плати, вимагаючи контракт на 12 млн євро на рік, повідомляє Ніколо Скіра.
Окрім того, Рюдігер бажає отримати підписний бонус в розмірі 20 млн євро. Враховуючи такі запити, малоймовірно перехід захисника в Ювентус.
Раніше повідомлялось, що захисник близький до переходу в Ювентус.