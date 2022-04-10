Англия

Німецький захісник не відмовляє собі в побажаннях.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер продовжує вести переговори з іншими клубами стосовно майбутнього працевлаштування.

Футболіст не відмовляє собі в запитах щодо заробітньої плати, вимагаючи контракт на 12 млн євро на рік, повідомляє Ніколо Скіра.

Окрім того, Рюдігер бажає отримати підписний бонус в розмірі 20 млн євро. Враховуючи такі запити, малоймовірно перехід захисника в Ювентус.

Раніше повідомлялось, що захисник близький до переходу в Ювентус.