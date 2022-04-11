Англия

Гравець може взагалі залишитися осторонь підготовки до наступного футбольного року.

Лондонський Тоттенгем минулими вихідними здобув надупевнену перемогу в гостях над бірмінгемською Астон Віллою (4:0), завдяки чому зміцнив власні позиції перебування в групі претендентів на потрапляння до наступного розіграшу єврокубків.

Астон Вілла — Тоттенгем 0:4 Відео голів та огляд матчу

Однак, "шпори" під час завоювання звитяги на полі суперників не обійшлися без суттєвих кадрових утрат.

Зіткнення поміж захисником "левів" Метті Кешем та гравцем Тоттенгема Меттом Доерті посеред першого тайму зовні не виглядало аж надто загрозливим, проте футболіст гостей усе одно одразу попросив заміну.

Як виявилося пізніше — не даремно. 30-річний ірландець отримав тріщину внутрішньосуглобової зв’язки правого коліна, через що тепер буде знаходитися поза грою впродовж 12 тижнів.

Таким чином, поточний сезон для Доерті було достроково завершено на позначці 26 зіграних матчів, у яких він двічі забив та віддав чотири гольові передачі.