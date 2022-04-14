Англия

Ерік Тен Хаг попрощається з Аяксом після фіналу Кубку Нідерландів.

У неділю, 17 квітня, Манчестер Юнайтед збирається офіційно оголосити про прощання з Ральфом Рангніком по завершенні сезону та оголосить Еріка Тен Хага майбутнім керманичем — повідомляє ВВС.

Такий висновок британці зробили, базуючись на інформації з МЮ та ЗМІ у Нідерландах.

У неділю, 17 квітня, пройде фінальна зустріч Кубку Нідерландів, в якому зійдуться ПСВ й Аякс. Після фіналу тренер Аякса офіційно оголосить про прощання з клубом.

Як тільки це відбудеться, очікується офіційне оголошення МЮ про призначення з 1 липня Тен Хага тренером “червоних дияволів”.

Наразі є неофіційна домовленість між Тен Хагом та МЮ про контракт за схемою 3+1.