Англия

Рангнік “схвалив” кандидатуру Тен Хага на посаду тренера Манчестер Юнайтед

Тренер “червоних дияволів” не проти того, щоб його наступником став спеціаліст з Нідерландів.

Ерік тен Хаг, Getty Images