Тренер “червоних дияволів” не проти того, щоб його наступником став спеціаліст з Нідерландів.
Ерік тен Хаг, Getty Images
07 апреля 2022, 12:40
Ральф Рангнік, який влітку покине пост головного тренера Манчестер Юнайтед, вважае Еріка тен Хага найбільш достойним своїм наступником — стало відомо журналісту Фабріціо Романо.
Діючий тренер МЮ не бере участі у обговоренні кандидатури нового тренера, але у приватних розмовах підтримує тен Хага.
Наразі керівництво клубу ще не ухвалило ім'я нового тренера, обговорюючи можливі кандидатури та умови потенційної угоди.
Також великі шанси очолити Манчестер Юнайтед має Маурісіо Почеттіно з ПСЖ.