Ральф Рангнік, який влітку покине пост головного тренера Манчестер Юнайтед, вважае Еріка тен Хага найбільш достойним своїм наступником — стало відомо журналісту Фабріціо Романо.

Діючий тренер МЮ не бере участі у обговоренні кандидатури нового тренера, але у приватних розмовах підтримує тен Хага.

Наразі керівництво клубу ще не ухвалило ім'я нового тренера, обговорюючи можливі кандидатури та умови потенційної угоди.

Також великі шанси очолити Манчестер Юнайтед має Маурісіо Почеттіно з ПСЖ.