Сербський півзахисник покине команду після закінчення сезону.
Неманія Матіч, getty images
15 апреля 2022, 22:20
Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманія Матіч розповів, що покине команду наприкінці цього сезону.
"Після довгих роздумів я вирішив, що цей сезон стане моїм останнім із Манчестер Юнайтед. Я поінформував раду, менеджера та гравців про своє рішення.
Для мене велика честь і привілей грати за цей великий клуб. Велике спасибі вболівальникам за їхню непохитну підтримку.
Тепер я віддам все до кінця сезону, щоб допомогти моїм одноклубникам фінішувати якомога вище", — написав серб у своєму Instagram-аккаунт.
Нагадаємо, що раніше Тен Хаг визначився з першим трансфером у Манчестер Юнайтед.