Англия

Сербський півзахисник покине команду після закінчення сезону.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманія Матіч розповів, що покине команду наприкінці цього сезону.

"Після довгих роздумів я вирішив, що цей сезон стане моїм останнім із Манчестер Юнайтед. Я поінформував раду, менеджера та гравців про своє рішення.

Для мене велика честь і привілей грати за цей великий клуб. Велике спасибі вболівальникам за їхню непохитну підтримку.

Тепер я віддам все до кінця сезону, щоб допомогти моїм одноклубникам фінішувати якомога вище", — написав серб у своєму Instagram-аккаунт.

Нагадаємо, що раніше Тен Хаг визначився з першим трансфером у Манчестер Юнайтед.