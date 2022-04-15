Англия

Нідерландський тренер хоче нового півзахисника.

Ерік Тен Хаг готується до того, щоб стати новим головним тренером Манчестер Юнайтед, і вже визначився з першим трансфером.

Як повідомляє видання ESPN, нідерландський тренер хотів би бачити у команді півзахисника Монако Орельєна Тчуамені.

Цього сезону француз провів 44 поєдинки на клубному рівні, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.

Монако на тлі інтересу провідних клубів Європи до Орельяна Тчуамені підвищив бажану суму за гравця.