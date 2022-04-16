Англия

Захисник Манчестер Сіті вчергове прокоментував війну в Україні.

Український захисник Олександр Зінченко з перших днів початку нового витку агресії є одним із найбільш активних представників українського спорту у важкій справі донесення до світового загалу правдивої інформації щодо України.

У своєму останньому інтерв’ю наш співгромадянин спробував зрозуміти мотивацію загарбників вчиняти звірства, а також звернув увагу на можливі шляхи для накладення санкцій проти держави-агресора.

"Той факт, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва, був для нас добрим сигналом. Але я також хотів би попросити його зробити більше для біженців. Треба, щоб люди могли приїжджати до Британії без візи. Ми маємо зробити так, щоб більше людей могли приїжджати сюди за допомогою. Нужденних дуже багато.

Європейські країни мають припинити купувати російський газ та нафту. Вони таким чином просто інвестують у війну та у все це насильство. Важливо ізолювати Росію від усього. Колись подібне може статися з вашою країною, ви ніколи не знаєте, коли саме.

Я публікував у Instagram інформацію про те, що слід зупинити російський спорт. Я не хочу, щоб їхні футболісти перестали грати в Лізі чемпіонів тощо, але чим більше на них будуть накладені санкції, тим більше це може підштовхнути їхніх людей до того, щоб висловитись і сказати: "Добре, ми маємо зупинити це разом".

Головне питання зараз — урятувати нашу країну. Я не думаю, що зараз хтось думає про український футбол, лише про свої сім'ї та про те, як покращити ситуацію. Але коли ми виграємо цю війну, а я впевнений, що виграємо, ми створимо щось особливе в плані гри. Я в цьому впевнений", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що раніше Олександр Зінченко робив потужний заклик до світу допомогти Україні.