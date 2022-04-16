Англия

До вашої уваги пряма трансляція півфінального поєдинку Кубка Англії-2021/22.

У рамках півфінального матчу поточного розіграшу Кубка Англії на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Сіті та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Вемблі.

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Стежити за всіма подіями цієї зустрічі, в якій визначиться перший фіналіст найстарішого футбольного турніру, ви можете на Football.ua.

Телеканал Setanta Sports Ukraine проведе безкоштовну трансляцію матчу Манчестер Сіті та Ліверпуля на території України в YouTube. Початок – о 17:30 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція матчу

Коментарі перед матчем

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола:

"За шість сезонів ми разом пройшли п’ять півфіналів Кубка Англії. Це дивовижно. Минулий сезон був дуже схожий на цей. Сподіваюся, ми зможемо виступити трохи краще, ніж проти Челсі минулого сезону. У нас є шанс вийти у фінал Кубка Англії. Це настільки престижний турнір, що іноді здається, що престижніший за Прем'єр-лігу".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп:

"Ми часто думаємо про ці матчі. Нещодавно ми зіграли 2:2, але впевнений, що мої хлопці можуть зіграти набагато краще. Це кубковий матч, якщо ми знову зіграємо 2:2, то буде додатковий час та пенальті. Це була б шалена розв'язка".

Нагадаємо, що півфінал матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 17:30. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви також зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.