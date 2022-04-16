Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Ліверпуль у першому півфінальному матчі Кубка Англії в гостях обіграв Манчестер Сіті з рахунком 3:2.

Перемогу підопічним Юргена Клоппа принесли забиті м'ячі у виконанні Конате та Мане, який оформив дубль. У складі господарів авторами голів стали Гриліш та Марез.

Таким чином, Ліверпуль вийшов у фінал турніру, де зіграє проти переможця пари Челсі – Крістал Пелас.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:3

Голи: Гріліш, 47, Марез, 90 — Конате, 10, Мане, 17, 45



Манчестер Сіті: Стеффен — Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко — Бернарду Сілва, Фернандіньо, Фоден — Гріліш, Жезус (Марез, 85), Стерлінг.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Кейта (Гендерсон, 74), Фабіньо, Тіаго (Джонс, 87) — Салах, Мане (Жота, 85), Діас (Фірміно, 85).



Попередження: Жезус, Фернандіньо — Фабіньо. Кейта, Мане.