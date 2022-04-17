Англия

Нападник Ліверпуля розповів вихід до фіналу Кубку Англії.

Ліверпуль напередодні здолав Манчестер Сіті на шляху до фіналу Кубку Англії (3:2).

Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "червоних" Садіо Мане, якому вдалося двічі вразити ворота суперників, поділився власними враженнями від звітної гри.

"Я вважаю, що сьогоднішній день був для нас особливим, тому що це була важка гра. Це було передбачувано, адже ми зустрілися з однією з найкращих команд світу. Звичайно, якщо ти виграєш у такій грі — особливо у півфіналі кубкового турніру — це буде вважатися величним досягненням. Ми дуже задоволені та дуже раді вийти до фіналу.

На мою думку, ми зіграли дуже добре від самого початку гри. Ліверпуль якісно притиснув суперників пресингом та зрештою підштовхнув до результативних помилок. Це й є Ліверпуль, це — наш стиль. Звичайно, суперникам було нелегко грати проти нас.

Дуже радий забити два м’ячі за команду. Але я думаю, що сьогоднішня гра була фантастичною, кожен гравець отримав задоволення від неї, тому що ми робили правильні речі в потрібний час. І це окупилося.

Щодо чотирьох трофеїв за рік… Побачимо. Попереду ще дуже багато матчів. Зробимо все можливе задля того, аби ця мрія здійснилася", — розповів сенегальський гравець.

Ліверпуль у фіналі Кубка Англії зіграє проти переможця пари Челсі — Крістал Пелас.