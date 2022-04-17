Англия

Захисник Ліверпуля розповів вихід до фіналу Кубку Англії.

Ліверпуль у рамках півфінального поєдинку Кубку Англії на полі легендарного Вемблі зумів здолати Манчестер Сіті (3:2).

Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Захисник "червоних" Вірджил Ван Дейк після завершення гри поділився власними враженнями від звітної гри.

"Я гадаю, що ми самі вигадали собі проблеми наприкінці гри. У нас було достатньо нагод для того, аби позбавити гру будь-якого змісту достроково. Ми цим не скористалися.

Певна річ, що гра була в чомусь зіграна ще в першому таймі, який закінчився з рахунком 3:0, тут немає що приховувати, бо всі чудово все розуміють. Однак, також очевидно, що, коли суперники забили швидкий перший гол у другому таймі, то отримали потужний поштовх.

Ми грали проти Сіті — чемпіона Англії на поточний момент, і це завжди було важко, незалежно від їхнього складу. Підтвердження цьому ви сьогодні побачили: були моменти, коли нам потрібно було перетерпіти, усі їх бачили.

Ми зробили останній крок на шляху до фіналу, проте наразі нічого не виграли, але, очевидно, це був великий крок для нас. У поточному складі, я думаю, що Кубок Англії — це єдиний трофей, який ми ще не вигравали, тому ми спробуємо, а чи буде в суперниках Челсі, чи Крістал Пелас, побачимо — ​​завтра.

Це буде важко, але ми повинні бути до цього готові. Зараз час відновитися і бути готовим до наступної великої гри", — розповів нідерландський гравець.

Ліверпуль у фіналі Кубка Англії зіграє проти переможця пари Челсі — Крістал Пелас.