Англия

Потугалець вперше за 651 день забив зі штрафного за клуб.

Сьогодні Манчетер Юнайтед у складному матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Норвіч із рахунком 3:2. Усі три м'ячі за "червоних дияволів" забив Кріштіану Роналду.

Один із голів португальський форвард забив зі штрафного удару. Це був 58 гол зі стандартного положення у кар'єрі португальця.

За цим показником Роналду зрівнявся з форвардом ПСЖ Ліонелем Мессі, на рахунку якого ті ж 58 результативних ударів зі штрафних.

Також зазначимо, що Роналду не забив зі штрафних на клубному рівні з 4 липня 2020 року – це 651 день. Тоді він виступав у складі Ювентуса та забив у ворота Торіно зі стандарту.