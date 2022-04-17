Англия

До вашої уваги пряма трансляція півфінального поєдинку Кубка Англії-2021/22.

У рамках півфінального матчу поточного розіграшу Кубка Англії на нас чекає протистояння між Челсі та Крістал Пелес, яке пройде на стадіоні Вемблі.

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Стежити за всіма подіями цієї зустрічі, в якій визначиться другий фіналіст найстарішого футбольного турніру, ви можете на Football.ua.

Телеканал Setanta Sports Ukraine проведе безкоштовну трансляцію матчу Челсі та Крістал Пелес на території України в YouTube. Початок – о 18:30 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція матчу