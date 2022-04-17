Англия

Football.ua представляє анонс півфінального матчу Кубка Англії.

У рамках півфінального матчу поточного розіграшу Кубка Англії на нас чекає протистояння між Челсі та Крістал Пелес, яке пройде на стадіоні Вемблі.

Челсі — Крістал Пелес

Неділя, 17 квітня, 18:30. Вемблі, Лондон. Головний арбітр — Ентоні Тейлор. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Вчора ми дізналися першого фіналіста найстарішого футбольного турніру, яким став Ліверпуль завдяки перемозі над Манчестер Сіті, а сьогодні другу путівку в заключну стадію розіграють два лондонські колективи. Челсі підходить до цього протистояння після виснажливого виїзного матчу проти мадридського Реала на Сантьяго Бернабеу, де "сині" таки залишили Лігу чемпіонів за підсумками додаткового часу.

Таким чином, Кубок Англії – єдиний шлях Челсі завершити поточний сезон із виграним трофеєм. Варто говорити про це і зазначати, що підопічні Томаса Тухеля практично зробили неймовірний камбек проти Реала, але "магія" Каріма Бензема виявилася сильнішою, при тому, що лондонський клуб загалом контролював хід обох зустрічей із "вершковими" і створив більшу кількість моментів біля воріт суперника.

Про Челсі, якщо брати в цілому, вболівальникам все і так відомо, але що на рахунок Кристал Пелес? Влітку "орли" змінили тренерський штаб, коли прагматичний та "типовий британський" Рой Ходжсон залишив свою посаду, а на його місце прийшов учень тренерської школи Манчестер Сіті в особі легендарного Патріка Вієйра.

Французькому фахівцю спочатку багато хто пророкував виліт з АПЛ, але грамотна трансферна політика, спрямована на омолодження складу, закріпила Кристал Пелес у середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги і, що найголовніше, змінила стиль гри команди з прагматичного на більш комбінаційний та сучасний. Звичайно, Челсі буде фаворитом у майбутньому матчі, але Кристал Пелес – це та команда, яка здатна створити сенсацію. Зважаючи на це я б утримався від однозначних ставок на цей матч і просто б насолодився футболом. Кристал Пелес нещодавно громив Арсенал і відбирав очки у Манчестер Сіті, тоді як в останній зустрічі з Челсі став для "синіх" справжньою проблемою, хоч за підсумком і зазнав мінімальної поразки.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,61, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 6,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Хадсон-Одої, Чілвелл — Фергюсон

Під питанням: Барклі, Лукаку — Олісе, Мітчелл, Х'юз

Очні зустрічі

Поточна форма