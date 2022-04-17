Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів півфінального поєдинку Кубка Англії.

У рамках другого півфінального матчу Кубка Англії Челсі здобув упевнену перемогу над Крістал Пелес.

Підопічні Томаса Тухеля відправили у ворота "орлів" два м'ячі без відповіді, авторами яких стали Лофтус-Чік і Маунт, і пробилися в заключну стадію турніру.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Кубка Англії Челсі зустрінеться з Ліверпулем, який відбудеться 14 травня.

Огляд матчу:

Челсі - Крістал Пелес 2:0

Голи: Лофтус-Чік, 65, Маунт, 76

Челсі: Менді — Аспілікета, Рюдігер, Крістенсен (Сілва, 82), Джеймс, Алонсо — Ковачич (Лофтус-Чік, 26), Жоржиньо (Канте, 77), Маунт (Зієш, 77) — Гаверц (Лукаку, 77) Вернер.

Крістал Пелес: Батленд — Уорд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл, Куяте (Мілівоївіч, 85), Макартур (Олісе , 72), Шлупп (Бентеке, 72), Езе, Заа, Матета (Айю, 55).

Попередження: Гаверц.