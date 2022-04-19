Англия

"Червоні дияволи" націлилися на француза.

Манчестер Юнайтед працює над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport Bild, для підписання півзахисника РБ Лейпцига Крістофера Нкунку, "червоним дияволам" потрібно кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Джерело стверджує, що французький футболіст привернув увагу провідних клубів Європи, а тому хоче боротися за найвищі цілі.

Нагадаємо, що раніше РБ Лейпциг зажадав від Манчестер Юнайтед 75 мільйонів євро за Крістофера Нкунку.