Немецкий клуб определился со стоимостью своего футболиста.
Кристофер Нкунку, Getty Images
23 февраля 2022, 15:58
Лейпциг готов отпустить полузащитника Кристофера Нкунку в Манчестер Юнайтед следующим летом.
Юнайтед определил Нкунку как приоритетную трансферную цель на лето и планирует начать по нему переговоры. Как сообщает издание Bild, руководство Лейпцига хочет выручить за французского хавбека не менее 75 миллионов евро.
Действующий контракт Нкунку с Лейпцигом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 33 поединка в футболке "быков", забив 22 гола и совершив 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Нкунку отказался выступать за сборную ДР Конго.