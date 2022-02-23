Германия

Немецкий клуб определился со стоимостью своего футболиста.

Лейпциг готов отпустить полузащитника Кристофера Нкунку в Манчестер Юнайтед следующим летом.

Юнайтед определил Нкунку как приоритетную трансферную цель на лето и планирует начать по нему переговоры. Как сообщает издание Bild, руководство Лейпцига хочет выручить за французского хавбека не менее 75 миллионов евро.

Действующий контракт Нкунку с Лейпцигом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 33 поединка в футболке "быков", забив 22 гола и совершив 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Нкунку отказался выступать за сборную ДР Конго.