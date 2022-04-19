Англия

Англійський форвард висловив сумніви щодо того, що він продовжить угоду з "канонірами".

Вихованець і форвард лондонського Арсеналу Едді Нкетіа, чий контракт з "канонірами" закінчується наступного літа, заявив про готовність змінити клубну прописку через брак ігрового часу.

"Від Арсенала були пропозиції про новий контракт, але моя мета — грати у футбол і грати регулярно. Мої амбіції нікуди не поділися, і це те, що я сподіваюся зробити", — цитує слова Нкетіа журналіст Фабриціо Романо з посиланням на The Beautiful Game Podcast.

Цього сезону Едді Нкетіа провів за Арсенал 21 неповний матч, у яких він забив 5 голів і віддав 1 асист.

Нагадаємо, раніше інший форвард Арсеналу Александр Ляказетт публічно висловився про готовність вислухати пропозиції від інших клубів.