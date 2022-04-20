Англия

Керманич Манчестер Сіті прокоментував останні чутки щодо його клубу.

Напередодні британська преса розмістила інформацію щодо погодження представниками нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда трансферу до англійського Манчестер Сіті найближчого трансферного вікна.

Гучна подія не залишила осторонь власне головного тренера "містян" Хосепа Гвардіолу, якого журналісти фактично змусили прокоментувати ці чутки під час прес-конференції напередодні домашньої гри англійської Прем’єр-ліги проти Брайтона.

"У мене немає відповіді на ваше питання, бо мене зараз геть не хвилює те, що буде з клубом у наступному сезоні.

Манчестер Сіті має хороших нападників, а я вже кілька років не говорю про трансфери на цю позицію. Особливо зараз, коли ми настільки вдало граємо в чемпіонаті", — заявив іспанський фахівець.

Голанд у поточному сезоні за 26 матчів забив 25 голів та віддав вісім гольових передач.

Нагадаємо, що Гвардіола також розповідав про значні навантаження, які припадають на його команду останнім часом.