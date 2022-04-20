Испания

Керманич Манчестер Сіті прокоментував ситуацію в чемпіонських перегонах.

Манчестер Сіті в рамках 30-го туру англійської Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти Брайтона.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні прийдешньої гри прокоментував стан власної команди.

"Наші фізіотерапевти провели 71 процедуру з гравцями в період між матчами проти Атлетіко та Ліверпулем у Кубку Англії. Лікарі приходили до мене після цих "трьох фіналів" останнім часом.

Вони сказали мені, що це суттєве зростання на фоні попередніх матчів, але графік такий, який є. На нашій тренувальній базі поруч із полем стоїть шість масажних столів для тих гравців, які не можуть брати участь у заняттях разом із іншими.

Усе залежить від характеру кожної окремої гри. Завтрашня гра дуже вимоглива. Я досі не визначився зі стартовим складом. Єдиний, у кому в мені немає сумнівів, це — Рубен Діаш.

Протягом семи тижнів він лягав спати о 22:00, вставав о 7:00. Обідав у один час кожного дня та постійно залишався в спортзалі і басейні не знаю, як довго. Він робить це, коли він у формі та коли він не у формі. Коли він каже: "Я можу грати", значить, він може грати.

Мені подобається працювати з невеликим складом. На щастя, я робив це в схожій ситуації багато років у своєму житті, оскільки я був у топ-клубах — Барселоні, Баварії та тепер у Сіті.

За цей час я зрозумів: якщо ти хочеш битися до перемогти, ти маєш бути у гарній формі. Вам потрібні 16, 17 або 18 осіб, які повинні бути завжди в хорошій формі, інакше складно впоратися зі всіма викликами. Це не аргумент, це факт", — заявив іспанський фахівець.

Манчестер Сіті 20 квітня зіграє домашній матч проти Брайтона.