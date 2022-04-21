Англия

Наставник Челсі прокоментував поразку від Арсенала.

В рамках перенесеного 25-го туру АПЛ лондонський Арсенал в гостьовому матчі здолав Челсі (4:2).

Головний тренер "синіх" Томас Тухель висловився щодо невдалого матчу своєї команди, зробивши увагу на кількості помилок, яких припустились його футболісти.

"Гра було непередбачуваною, ми двічі відігрувались в першому таймі. Не можна собі таке дозволяти в двух матчах поспіль. Ми зробили дуже велику кількість помилок в "великих" матчах.

Ви бачили момент перед пенальті? Ми тричі за десять секунд втратили м'яч — це неприпустимо на такому рівні. Фол був здійснений в ситуації, коли нашим воротам нічого не загрожувало. Тут нема чого коментувати", - розповів фахівець для Football London.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Челсі — Арсенал.