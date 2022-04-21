Англия

Стали відомі перші помічники голландця на новому місці.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг зміг переконати керівництво англійського клубу, щоб Стів Макларен увійшов до його тренерського штабу. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 60-річний англієць увійде до тренерського штабу голландця разом із Мітчеллом, який нині працює в Аяксі.

Нагадаємо, Макларен був помічником Алекса Фергюсона у МЮ з 1999 по 2001 рік. Також він очолював Мідлсбро, Дербі та Твенте.

Зазначимо, сьогодні МЮ оголосив про призначення тен Хага новим головним тренером команди з наступного сезону.