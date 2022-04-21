Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг зміг переконати керівництво англійського клубу, щоб Стів Макларен увійшов до його тренерського штабу. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 60-річний англієць увійде до тренерського штабу голландця разом із Мітчеллом, який нині працює в Аяксі.

Нагадаємо, Макларен був помічником Алекса Фергюсона у МЮ з 1999 по 2001 рік. Також він очолював Мідлсбро, Дербі та Твенте.

Зазначимо, сьогодні МЮ оголосив про призначення тен Хага новим головним тренером команди з наступного сезону.