Стали відомі перші помічники голландця на новому місці.
Стів Макларен, Getty Images
21 апреля 2022, 17:56
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг зміг переконати керівництво англійського клубу, щоб Стів Макларен увійшов до його тренерського штабу. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, 60-річний англієць увійде до тренерського штабу голландця разом із Мітчеллом, який нині працює в Аяксі.
Нагадаємо, Макларен був помічником Алекса Фергюсона у МЮ з 1999 по 2001 рік. Також він очолював Мідлсбро, Дербі та Твенте.
Зазначимо, сьогодні МЮ оголосив про призначення тен Хага новим головним тренером команди з наступного сезону.